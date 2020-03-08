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08.03.2020 11:21
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай достиг переломного момента в борьбе с эпидемией COVID-19

Текст: Константин Щепин
Пятого марта Поднебесная встретила Пробуждение от зимней спячки - один из 24 сезонов традиционного китайского календаря. Этот период знаменует собой возвращение природы к жизни после зимы.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

В нынешнем году его семантика была значительно расширена: китайская экономика возродилась к жизни после стагнации, вызванной эпидемией коронавируса COVID-19.

По данным на 7 марта, в КНР возобновили работу уже 95 процентов финансовых учреждений, более 90 процентов логистических структур. Общенациональный показатель возрождения активности уязвимых малых и микропредпиятий составляет 52 процента. Высок показатель восстановления сектора услуг. Во всех крупнейших городах Китая наконец-то оживился ресторанный бизнес, наиболее пострадавший от COVID-19. Так, в Пекине работу возобновили более 90 процентов ресторанов, в Шанхае - 87,5 процента, в Гуанчжоу - 84,8 процента, в Шэньчжэне - 81,5 процента.

К новому весеннему сезону Китай обеспечил перелом в борьбе с распространением коронавируса нового типа. В большинстве регионов КНР заболеваемость стремится к нулю. Если третьего февраля за пределами центра распространения инфекции - провинции Хубэй - было зарегистрировано 890 новых случаев заболевания, то 5 марта - лишь пять. Даже в самой провинции Хубэй 17 городов уже 12 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания COVID-19.

Работу по борьбе с распространением COVID-19 непосредственно возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. Он назвал борьбу с эпидемией "войной без пороха" и "народной войной". В качестве главнокомандующего китайскими войсками и китайским государством, Си Цзиньпин дважды выезжал "на передовую" борьбы с коронавирусом. Председатель КНР сразу же обозначил основные подходы к борьбе с COVID-19: "слаженная работа, научный подход и точечные меры". "Мы должны не допустить паралича воли, усталости, не должны расслабляться, должны поддерживать высокий боевой дух", - отметил глава китайского государства.

Позже Си Цзиньпин огласил всеобъемлющую стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией. Он обозначил два фронта и восемь стратагем войны с COVID-19. Под "двумя фронтами" подразумеваются, во-первых, конкретные меры по профилактике распространения коронавируса; во-вторых - профильные научные исследования. "Борьба по этим фронтам должна вестись плечом к плечу", - отметил глава китайского государства. Среди восьми стратагем в "искусстве войны" с коронавирусом нового типа - оперативное проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19, обеспечение психологической поддержки граждан, возведение санитарной деятельности в ранг приоритета государственной безопасности и укрепление сотрудничества в эпидемиологической сфере с ВОЗ и другими зарубежными партнерами. Эти стратагемы уже доказали свою эффективность. Китай уверенно возрождается после переломного момента в борьбе с COVID-19. Официальный Пекин подтвердил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы эпидемии, Китай достигнет поставленных на 2020 год задач удвоения ВВП по сравнению с 2010 годом и полной ликвидации нищеты в стране.

Все больше зарубежных наблюдателей признают, что эпидемия не подорвала базис развития китайской экономики, а влияние нынешнего эпидемического кризиса на экономику КНР будет крайне ограниченным по времени. Так и не состоявшись. Сезон Пробуждения от зимней спячки из старого китайского календаря несет новые возможности КНР и ее зарубежным партнерам. "Перед лицом трансграничного распространения коронавируса мы понимаем, что все человечество - это глобальное сообщество с единой судьбой. Единение и сотрудничество - это наше главное преимущество", - отметил глава китайского государства.

Действительно, трансграничное распространение COVID-19 сделало как никогда прежде актуальной китайскую концепцию "глобального сообщества с единой судьбой". Эта выдвинутая в 2012 году председателем КНР Си Цзиньпином идея заключается в объединении усилий международного сообщества для решения насущных глобальных проблем несмотря на существующие между странами различия в политическом устройстве, культуре и экономическом развитии.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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