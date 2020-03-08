Климкин увидел "катастрофу" для Киева в праздновании Дня Победы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал возможность приезда в Москву на празднование Дня Победы мировых лидеров. По мнению экс-премьера, эта перспектива сулит Киеву настоящую "катастрофу". Об этом Климкин заявил в эфире Obozrevatel.tv.

По его мнению, Киеву нужно сделать все, чтобы, в частности, западные лидеры сначала заехали в украинскую столицу. "Если они все-таки поедут, а это большое "если", то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как - в Москву едут, а в Киев не едут?", задается вопросом Климкин. Он считает, что руководители западных стран могли бы посетить Киев 8 мая.

Основная причина страхов экс-министра кроется в том, что он убежден, что приехавшие в Москву руководители будут обсуждать с президентом России Украину. "Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их затащить. Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая", считает Павел Климкин.