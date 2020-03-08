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08.03.2020 14:23
Рубрика: В мире

Коронавирус заставил британцев опустошать полки магазинов

Текст: Юрий Чернов
СМИ Великобритании сообщают, что в стране на фоне распространения коронавируса население принялось массово закупать определенный набор товаров. Это вызвало нехватку продукции в некоторых районах, из-за чего сети супермаркетов были вынуждены ввести временные ограничения. Теперь клиентам разрешается купить только определенное количество товара "в одни руки".

Так, вследствие "экстраординарного спроса", в большинстве магазинов ограничения коснулись антибактериальных средств для рук, которые теперь можно купить только в количестве двух единиц на человека. Причем это касается не только покупок непосредственно в самих магазинах, но и через онлайн-сервисы.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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В супермаркетах Tesco, отмечает The Sun, помимо антибактериальных средств, в том числе салфеток и мыла, ограничили продажу молочных продуктов с длительным сроком годности, которые теперь можно купить не более 5 единиц.

Издание The Daily Mail отмечает, что жители Великобритании на фоне новостей СМИ "кинулись" закупаться впрок, в том числе всевозможными консервами. Сообщается, что в эти выходные супермаркеты буквально заполонили покупатели. "Это явно перебор. Люди дрались друг с другом из-за рулонов туалетной бумаги. Из-за разговоров об ограничениях на продажу бутилированной воды, все кинулись ее скупать", цитирует издание клиента Ли Кеннеди, воочию наблюдавшего ажиотаж в магазине Costco.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

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