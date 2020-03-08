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Рубрика: Спорт

Ковальчук отметился жестким силовым приемом в матче против "Питтсбурга"

Текст: Максим Домчев

"Питтсбург", несмотря на гол Евгения Малкина, проиграл дома "Вашингтону" - 2:5. Российские легионеры "Кэпиталз" набранными очками не отметились.

Фото: AP / Kathy Willens
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В Питтсбурге местные "пингвины" с Евгением Малкиным принимали "Вашингтон", в котором с недавнего времени выступают сразу пятеро российских игроков - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Последний на этот раз провел встречу на скамейке запасных.

"Вашингтон" победил - 5:2, однако российские игроки клуба в этот вечер не сумели набрать очков. Зато Илья Ковальчук отметился жестким силовым приемом против форварда хозяева Брэндона Танева. После него игрок "Питтсбурга" с трудом поднялся на ноги. Судьи не усмотрели в действиях Ковальчука, отметившегося в матче четырьмя силовыми приемами, нарушения правил.

В составе проигравших автором заброшенной шайбы стал Малкин. Для него эта шайба стала 22-й в сезоне. Овечкин на этот раз не отличился и упустил шанс опередить по голам в нынешнем сезоне нападающего "Бостона" Давида Пастрняка.

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