Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме по комиксам Marvel

Лауреат "Оскара", британо-американский актер Кристиан Бэйл, которому к кинокомиксам не привыкать, сыграет злодея в новом фильме Marvel.

Как сообщают Collider и актриса Тесса Томпсон, Бэйл только что подписал контракт на участие в четвертом "Торе" Вайтити.

Кого именно воплотит на экране актер - пока не сообщается.

Лента "Тор: Любовь и гром", завершающая т.н. Четвертую фазу киновселенной Marvel, анонсирована к премьере на 5 ноября 2021 года. Съемки стартуют летом.

Крис Хемсворт (Тор), Тесса Томпсон (Валькирия) и Натали Портман (Джейн Фостер) вернутся к своим ролям.

Действие ленты начнется сразу после событий картины "Мстители: Финал" и сосредоточится на Фостер.