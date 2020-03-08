Новости

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с обращением 12:42
Умер актер-культурист из культовой комедии "Няньки" Дэвид Пол 07.03.2020
В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для "Евровидения" 07.03.2020
Вышел трейлер 2-го сезона сериала про корейских зомби "Королевство" 07.03.2020
У "Красавицы и чудовища" появится сериал-приквел 07.03.2020

Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме по комиксам Marvel

Новости
    08.03.2020, 14:32
Текст:   Олег Усков

Лауреат "Оскара", британо-американский актер Кристиан Бэйл, которому к кинокомиксам не привыкать, сыграет злодея в новом фильме Marvel.

Как сообщают Collider и актриса Тесса Томпсон, Бэйл только что подписал контракт на участие в четвертом "Торе" Вайтити.

Кого именно воплотит на экране актер - пока не сообщается.

Лента "Тор: Любовь и гром", завершающая т.н. Четвертую фазу киновселенной Marvel, анонсирована к премьере на 5 ноября 2021 года. Съемки стартуют летом.

Крис Хемсворт (Тор), Тесса Томпсон (Валькирия) и Натали Портман (Джейн Фостер) вернутся к своим ролям.

Действие ленты начнется сразу после событий картины "Мстители: Финал" и сосредоточится на Фостер.

Новости

Коронавирус принес создателям фильма о Джеймсе Бонде огромные убытки 07.03.2020
Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет 07.03.2020
Вышел трейлер военной драмы "Грейхаунд" с Томом Хэнксом 06.03.2020
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет 06.03.2020
⧣ США
Фото: twitter.com/ katy_cat_surrah
Беременная Кэти Перри и Блум отменили свадьбу из-за коронавируса 06.03.2020
Бывшую жену Харви Вайнштейна заподозрили в романе с Эдрианом Броуди 06.03.2020
"Санса Старк" призналась, что не досмотрела "Игру престолов" 06.03.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/PlayStation
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя "Чернобыля" 05.03.2020
Видео: Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби в "Новой надежде" 05.03.2020
В Сеть слили первое фото со съемок сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном 05.03.2020
⧣ супергерои
Фото: twitter.com/ mattreevesLA
В Сети появились первые фото нового, "реалистичного" бэтмобиля 05.03.2020
Вышел трейлер мультфильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис" 03.03.2020
Элисон Бри и Джессику Бил представили в образе Женщины-Халка 03.03.2020