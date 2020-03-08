Курортный сезон в нынешнем году может начаться раньше обычного

На две-три недели раньше обычного может в этом году начаться курортный сезон на черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму. Об этом "Российской газете" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Обычно первые отдыхающие появляются на наших курортах с середины апреля. Но санатории и дома отдыха в полную силу начинают работать с мая. Раньше особенно нет смысла, так как вода в Черном море еще холодная, а просто подышать морским воздухом приезжает не так уж и много людей.

Но в этом году погода в каждом месяце нестандартная. Уже сейчас на побережье от Туапсе до Сочи днем плюс 18-20, а то и выше. В Ялте от 16 до 18 тепла. Везде солнечно и без осадков. "Думаю, что это серьезная заявка на будущий курортный сезон. Если и дальше так пойдет, то сезон точно можно будет открыть на полмесяца раньше обычного. Вода начнет быстро прогреваться. Уже сейчас ее температура плюс 10-15 градусов. И завершится сезон позже. Для любителей отдыха на наших курортах наступают очень хорошие времена", - отмечает Тишковец.

И добавляет, что теплая и ранняя весна как нельзя кстати. Из-за распространения коронавируса в Европе и Азии целесообразно рассмотреть отдых на наших курортах. "Все говорит о том, что в этом году отдых на нашем юге будет комфортным", - добавляет синоптик.