Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

Россиянин Александр Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Гонка начнется сегодня в 15:45 по московскому времени.

О пропуске масс-старта Логинов рассказал телеканалу "Матч ТВ". Он вынужден был отказаться от участия в соревновании из-за проблем со здоровьем. Россию в масс-старте представят Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Ранее Александр не выступил в эстафетной гонке. К слову, наши биатлонисты впервые в истории не сумели на протяжении сезона выиграть ни одной медали в эстафете на Кубке мира. В заключительной гонке в Нове-Место россияне стали четвертыми.

Последний раз наши спортсмены завоевывали медали эстафеты на чемпионате мира в 2019 году в Эстерсунде (Швеция). Тогда Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Александр Логинов взяли бронзовые медали.