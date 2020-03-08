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08.03.2020 21:22
Рубрика: Спорт

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в 21-м туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
"Локомотив" в матче 21-го тура РПЛ нанес поражение "Ахмату" - 1:0. Героем встречи стал вратарь московского клуба Гилерме, отразивший пенальти в концовке.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Поединок между этими командами прошел на домашней арене "Локомотива". Хозяева в первом тайме больше атаковали и на 22-й минуте встречи открыли счет. Гжегож Крыховяк добил мяч в сетку. Однако главный судья после просмотра повтора гол отменил, потому что до этого польский легионер хозяев подыграл себе рукой.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Через 10 минут у бригады судей уже не было необходимости проверять гол хозяев на предмет нарушения правил. Португалец Эдер поразил ворота гостей легально. В первом тайме был еще один момент, вызвавший немало споров - игрок "Ахмата" сыграл в своей штрафной рукой, но бригада арбитров и видеоассистенты в ситуации больше похожей на фол решили гостей не наказывать.

В концовке встречи в ворота "Локомотива" был назначен пенальти, а Соломон Кверквелия увидел перед собой красную карточку. Игрок "Локо" помешал мячу попасть в сетку, однако мяч угодил в руку рикошетом от ноги и вряд ли удаление является справедливым решением. Фелипе Визеу с 11-ти метров пробил без фантазии, и Маринато Гилерме спас свою команду.

"Локомотив" победил и вышел на второе место в таблице с 38-ю очками. "Ахмат" остался на 15-й строчке. У грозненцев 20 очков - всего на два больше, чем у "Сочи".

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