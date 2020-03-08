Лыжник Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с общего старта на 50 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.

Россиянин преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды. Следом финишировал норвежец Симен Крюгер (отставание - 0,9 секунды), третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен (+19,5).

Что касается остальных россиян, то никто из них не попал в первую десятку. Илья Семиков занял 14-е место (+1.19,2), Александр Бессмертных - 19-е (+2.25,0), Иван Якимушкин - 20-е (+2.40,6), Андрей Собакарев - 32-е (+5.39,8).

Следующий этап Кубка мира состоится с 14 по 15 марта в канадском Квебеке.