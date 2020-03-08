Минприроды предложило обнулить тарифы за раздельный сбор мусора

Минприроды предложило отменить сборы с граждан за утилизацию раздельных отходов. Предполагается, что их переложат на бизнес, сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего документа.

Речь идет о доработанной ведомством концепции расширенной ответственности производителя, где предлагается обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии мощностей.

Раздельный сбор отходов существует в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Мордовии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее отмечал, что население платит 180 млрд рублей в год за обращение с твердыми коммунальными отходами, а платежи бизнеса в рамках реализации расширенной ответственности производителя в качестве экологического сбора составляют около 3 млрд рублей. Новая концепция, по его словам, должна изменить ситуацию, запустить механизмы циклической экономики, реализовать на практике принцип "загрязнитель должен платить".