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08.03.2020 19:24
Рубрика: Экономика

Минприроды предложило обнулить тарифы за раздельный сбор мусора

Текст: Роман Маркелов

Минприроды предложило отменить сборы с граждан за утилизацию раздельных отходов. Предполагается, что их переложат на бизнес, сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего документа.

Фото: EPA
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Речь идет о доработанной ведомством концепции расширенной ответственности производителя, где предлагается обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии мощностей.

Раздельный сбор отходов существует в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Мордовии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее отмечал, что население платит 180 млрд рублей в год за обращение с твердыми коммунальными отходами, а платежи бизнеса в рамках реализации расширенной ответственности производителя в качестве экологического сбора составляют около 3 млрд рублей. Новая концепция, по его словам, должна изменить ситуацию, запустить механизмы циклической экономики, реализовать на практике принцип "загрязнитель должен платить".

За производство или ввоз упаковки будут взимать экологический сбор
Экономика ЖКХ Общество Экология Правительство Минприроды

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