Минздрав: Во всех больницах России внедрят единую систему менеджмента

Так, в одной из клиник Казани уже несколько лет реализуется проект по повышению качества и безопасности оказания медпомощи.
"Это система менеджмента качества, которая позволяет профилактировать неблагоприятные исходы для пациентов, улучшать качество, в том числе и безопасность при оказании медицинской помощи", - сказал Мурашко, которого цитирует ТАСС.
Он пообещал, что с течением времени данную систему внедрят "во всех медучреждениях страны в соответствии с лицензионными требованиями".
Глава Минздрава, говоря о стандартизации процессов, заметил, что они способствуют снижению рисков во время оказания медпомощи. "Внутренние процессы в больницах должны быть четко оцифрованы: это чек-листы, это стандартные операционные процедуры. В любой ситуации врач, медицинский персонал средний, должны действовать в соответствии с инструкциями. Именно это позволяет улучшить качество лечения", - заявил Мурашко.