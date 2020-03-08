Минздрав: Во всех больницах России внедрят единую систему менеджмента

Единая система менеджмента качества появится во всех без исключения российских медицинских учреждениях, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В то же время, по его словам, внутренние процессы в больницах необходимо оцифровать с целью обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи.

Так, в одной из клиник Казани уже несколько лет реализуется проект по повышению качества и безопасности оказания медпомощи.

"Это система менеджмента качества, которая позволяет профилактировать неблагоприятные исходы для пациентов, улучшать качество, в том числе и безопасность при оказании медицинской помощи", - сказал Мурашко, которого цитирует ТАСС.

Он пообещал, что с течением времени данную систему внедрят "во всех медучреждениях страны в соответствии с лицензионными требованиями".

Глава Минздрава, говоря о стандартизации процессов, заметил, что они способствуют снижению рисков во время оказания медпомощи. "Внутренние процессы в больницах должны быть четко оцифрованы: это чек-листы, это стандартные операционные процедуры. В любой ситуации врач, медицинский персонал средний, должны действовать в соответствии с инструкциями. Именно это позволяет улучшить качество лечения", - заявил Мурашко.