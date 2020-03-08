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08.03.2020 12:31
Рубрика: Культура

Музей военной формы водит экскурсии для дам "Слабый пол в сильной армии"

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Российское военно-историческое общество Фото: Российское военно-историческое общество
Фото: Российское военно-историческое общество

В Международный женский день 8 Марта Музей военной формы Российского военно-исторического общества водит экскурсии для дам "Слабый пол в сильной армии". На акцию "Будь в форме!" вход в музей для всех представительниц прекрасного пола бесплатный.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
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Музей военной формы предлагает каждой посетительнице два маршрута путешествия - Золотой (ХХ век) и Серебряный (ХIХ век). Участницы интерактивной экскурсии могут примерить любую военную форму, сделать фотографии в интерактивных зонах, а грамотно ответив на вопросы маршрута, получить памятные призы. Еще по желанию можно разработать индивидуальный дизайн оригинальной открытки или мини-букета в подарок на мастер-классе "Подарки для милых дам".

Так же на экскурсии "Слабый пол в сильной армии" все, кто пришел в музей, узнают, как и когда зародился праздник 8 марта, познакомятся с историей службы женщин в армейских подразделениях от воинского устава 1716 года до современности, оценят вклад женщин в Победу в Великой Отечественной войне.

Культура Арт Музеи и памятники Празднование 8 Марта

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