Музей военной формы водит экскурсии для дам "Слабый пол в сильной армии"

В Международный женский день 8 Марта Музей военной формы Российского военно-исторического общества водит экскурсии для дам "Слабый пол в сильной армии". На акцию "Будь в форме!" вход в музей для всех представительниц прекрасного пола бесплатный.

Музей военной формы предлагает каждой посетительнице два маршрута путешествия - Золотой (ХХ век) и Серебряный (ХIХ век). Участницы интерактивной экскурсии могут примерить любую военную форму, сделать фотографии в интерактивных зонах, а грамотно ответив на вопросы маршрута, получить памятные призы. Еще по желанию можно разработать индивидуальный дизайн оригинальной открытки или мини-букета в подарок на мастер-классе "Подарки для милых дам".

Так же на экскурсии "Слабый пол в сильной армии" все, кто пришел в музей, узнают, как и когда зародился праздник 8 марта, познакомятся с историей службы женщин в армейских подразделениях от воинского устава 1716 года до современности, оценят вклад женщин в Победу в Великой Отечественной войне.