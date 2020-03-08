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08.03.2020 20:25
Рубрика: В мире

Начальник генштаба вооруженных сил Италии заразился коронавирусом

Текст: Алексей Чуриков

Генерал Сальваторе Фарина, являющийся начальником генерального штаба вооруженных сил Италии, сообщил о том, что заразился коронавирусом.

"Сегодня я прошел обследование на наличие коронавируса, которое дало положительный результат", - сказал Фарина, которого цитирует Il Messaggero.

Генерал признался, что он "в порядке", находится "в изоляции в своем помещении в соответствии с директивами, изданными государственными органами и предусмотренными медицинскими протоколами".

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При этом продолжается проверка относительно того, с кем контактировал военачальник в последнее время.

Фарина также сообщил, что будет продолжать выполнять свои обязанности. "В тех мероприятиях, где я не смогу принять участие, меня заменит генерал Бонато. Выражаю теплые приветствия и сердечную благодарность женщинам и мужчинам армии, которые работают над решением этой чрезвычайной ситуации в оперативном, логистическом и медицинском секторах", - заявил он.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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