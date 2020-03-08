Нетаньяху предложил мировым лидерам телефонную конференцию по коронавирусу

Биньямин Нетаньяху, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля, в ходе заседания правительства сообщил, что обсудил с мировыми лидерами ситуацию вокруг распространения коронавируса. Нетаньяху отметил, что предложил им провести совместную телефонную конференцию по этому вопросу.

"За последние 72 часа я пообщался со многими мировыми лидерами и выступил с инициативой провести на предстоящей неделе телефонную конференцию, чтобы обсудить взаимную помощь", - говорится в официальном сообщении канцелярии Нетаньяху.

И.о. премьера Израиля отметил, что страна располагает всеми возможностями для борьбы с эпидемией и ей есть, что предложить миру. Нетаньяху подчеркнул, что обстановку с COVID-19 в Израиле, в сравнении с другими западными странами, можно определить как "лучшую". Он также отметил, что невзирая на то, что официально никто это не признавал, но мир "охвачен глобальной пандемией".

Кроме того, как заявил Нетаньяху, Израиль в ближайшие часы начнет предпринимать дополнительные шаги для борьбы с коронавирусом. "Во-первых, мы будем дезинфицировать общественные объекты. Во-вторых, мы будем привлекать военно-воздушные силы и авиакомпании, чтобы обеспечить - в любой ситуации - непрерывность важнейшей цепочки поставок для израильской экономики. В-третьих, мы заручимся поддержкой лучших умов в Израиле, чтобы эффективно разделить здоровых и больных", сообщил он.

Отдельно Нетаньяху отметил, что уже завтра в Израиле состоится встреча представителей науки и здравоохранения с целью серьезного увеличения числа тестируемых и значительного сокращения времени, необходимого для получения результатов анализов. Он также заявил, что будет создан фонд помощи в размере 4 миллиардов шекелей (около 79 млрд рублей) для компаний, которые страдают от экономического распространения вируса.