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08.03.2020 19:30
Рубрика: В мире

Нетаньяху предложил мировым лидерам телефонную конференцию по коронавирусу

Текст: Алексей Чуриков
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Биньямин Нетаньяху, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля, в ходе заседания правительства сообщил, что обсудил с мировыми лидерами ситуацию вокруг распространения коронавируса. Нетаньяху отметил, что предложил им провести совместную телефонную конференцию по этому вопросу.

Фото: AP Photo/Anmar Khalil
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"За последние 72 часа я пообщался со многими мировыми лидерами и выступил с инициативой провести на предстоящей неделе телефонную конференцию, чтобы обсудить взаимную помощь", - говорится в официальном сообщении канцелярии Нетаньяху.

И.о. премьера Израиля отметил, что страна располагает всеми возможностями для борьбы с эпидемией и ей есть, что предложить миру. Нетаньяху подчеркнул, что обстановку с COVID-19 в Израиле, в сравнении с другими западными странами, можно определить как "лучшую". Он также отметил, что невзирая на то, что официально никто это не признавал, но мир "охвачен глобальной пандемией".

Фото: YAFP
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Кроме того, как заявил Нетаньяху, Израиль в ближайшие часы начнет предпринимать дополнительные шаги для борьбы с коронавирусом. "Во-первых, мы будем дезинфицировать общественные объекты. Во-вторых, мы будем привлекать военно-воздушные силы и авиакомпании, чтобы обеспечить - в любой ситуации - непрерывность важнейшей цепочки поставок для израильской экономики. В-третьих, мы заручимся поддержкой лучших умов в Израиле, чтобы эффективно разделить здоровых и больных", сообщил он.

Отдельно Нетаньяху отметил, что уже завтра в Израиле состоится встреча представителей науки и здравоохранения с целью серьезного увеличения числа тестируемых и значительного сокращения времени, необходимого для получения результатов анализов. Он также заявил, что будет создан фонд помощи в размере 4 миллиардов шекелей (около 79 млрд рублей) для компаний, которые страдают от экономического распространения вируса.

В мире Ближний Восток Израиль Распространение коронавируса COVID-19

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