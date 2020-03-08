Норвежка Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Чехии

Победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) стала Тириль Экхофф.

Норвежка преодолела дистанцию за 34 минуты 0,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй финишировала представительница Швеции Ханна Эберг (+25,3 секунды), а тройку лидеров замкнула немка Франциска Пройс (+32,4).

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина: она заняла десятое место (+1.21,5). Еще одна наша соотечественница Екатерина Юрлова-Перхт стала 17-й (+1.47,8). Принять участие в гонке могла также Светлана Миронова, но она не вышла на старт.

Программу этапа Кубка мира в Нове-Место закроет мужской масс-старт, который начнется в 15:45 по московскому времени. Ранее стало известно, что в нем по причине здоровья не выступит Александр Логинов. Наша команда будет представлена Матвеем Елисеевым и Эдуардом Латыповым.