Новости

Норвежка Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Чехии 15:06
На Урале решили не пускать зрителей на международный турнир по дзюдо 14:38
Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме по комиксам Marvel 14:32
Владелец итальянского футбольного клуба заболел коронавирусом 14:28
Коронавирус заставил британцев опустошать полки магазинов 14:23
Минздрав Дагестана прокомментировал диагноз паломника из Мекки 14:17
В Иране за сутки из-за коронавируса умерли 49 человек 14:11
Случай заражения коронавирусом зафиксирован в британском Оксфорде 14:01
Какие автомобили можно "убить" буксировкой 14:00
Губернатор итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом 13:52
Иранская авиакомпания приостанавила полеты в Европу из-за коронавируса 13:47
Находившиеся на карантине три пассажира Diamond Princess выписаны в Казани 13:44
Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге 12:46
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с обращением 12:42
Пожилая пара сбежала из "красной зоны", чтобы покататься на лыжах 12:31
Президент подписал указ о праздновании 200-летия Черкесска 12:19
Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии 12:13
Сотрудники Росгвардии сняли фильм о женщинах-защитницах Отечества 11:57
Путин назначил Силуанова членом набсовета "Ростеха" 11:50
МИД РФ изменил график дипломатических контактов из-за коронавируса 11:43
Путин назначил членами Общественной палаты атамана и священника 11:37
В омском отделении ПФР рассказали о пенсии в 52 тысячи рублей 11:37
Собянин поздравил женщин с 8 Марта 11:22
Губернатор Подмосковья поздравил женщин с 8 Марта 11:17
В Кемеровской области сотрудники ДПС спасли людей при пожаре 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
08.03.2020 15:06
Рубрика: Спорт

Норвежка Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Чехии

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) стала Тириль Экхофф.

Норвежка преодолела дистанцию за 34 минуты 0,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй финишировала представительница Швеции Ханна Эберг (+25,3 секунды), а тройку лидеров замкнула немка Франциска Пройс (+32,4).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина: она заняла десятое место (+1.21,5). Еще одна наша соотечественница Екатерина Юрлова-Перхт стала 17-й (+1.47,8). Принять участие в гонке могла также Светлана Миронова, но она не вышла на старт.

Программу этапа Кубка мира в Нове-Место закроет мужской масс-старт, который начнется в 15:45 по московскому времени. Ранее стало известно, что в нем по причине здоровья не выступит Александр Логинов. Наша команда будет представлена Матвеем Елисеевым и Эдуардом Латыповым.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

Главное сегодня

Празднование 8 Марта
Путин определил полномочия Медведева
Роспотребнадзор расширил список неблагополучных стран из-за коронавируса
Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы