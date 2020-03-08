Норвежский биатлонист Бе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Чехии

Норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Представитель Норвегии допустил три промаха на четырех огневых рубежах и преодолел 15-километровую дистанцию за 39 минут 32,7 секунды. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (без промахов; отставание - 15,1 секунды). Тройку призеров замкнул немец Арнд Пайффер (один промах; +25,0).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев - он сделал два промаха и финишировал 16-м. Эдуард Латыпов с девятью промахами стал 28-м Лидер сборной России Александр Логинов пропустил масс-старт по состоянию здоровья.

Мужским масс-стартом завершилась соревновательная программа этапа Кубка мира в Чехии. Следующий этап состоится с 12 по 15 марта в финском Контиолахти.