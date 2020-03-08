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Рубрика: Спорт

Пастрняк опередил Овечкина в списке лучших снайперов сезона

Текст: Максим Домчев
"Тампа-Бэй" обыграла "Бостон" благодаря голам Никиты Кучерова и Михаила Сергачева. У проигравших отличился Давид Пастрняк, опередивший по голам в сезоне Александра Овечкина.

"Тампа-Бэй" в гостях играла с "Бостоном". Уже в первом периоде "молнии" дважды огорчили хозяев благодаря голам Энтони Чирелли и Михаила Сергачева. Седрик Пакетт после перерыва сделал преимущество гостей еще более внушительным.

Фото: AP / Kathy Willens
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"Бостон", благодаря Чарли Макэвою и Шону Курали, сумел отыграть две шайбы, но в заключительном отрезке Алекс Киллорн сделал счет 4:2. Гол Давида Пастрняка позволил болельщикам хозяев снова поверить, что "мишкам" удастся избежать поражения. Но в самом конце встречи Никита Кучеров поставил победную точку.

Для Пастрняка этот гол стал 48-м в сезоне. По этому показателю он вышел в лидеры, опередив лидера "Вашингтона" Александра Овечкина, у которого 47 шайб.

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