Почему хороших террористов не бывает

8 марта 2005 года в Чечне был ликвидирован Аслан Масхадов. Его выследили в одном из населенных пунктов - Толстой-Юрте. Объясняя уничтожение Масхадова, официальный представитель Регионального оперативного штаба по проведению контртеррористической операции тогда объявил, что военными и сотрудниками ФСБ в Толстой-Юрте "была пресечена вылазка боевиков. Они планировали напасть на участников торжественного собрания, посвященного 8 Марта в здании местной администрации".

Накануне Масхадов и трое его охранников смогли выйти из окружения и спрятаться в Толстой-Юрте в доме дальнего родственника экстремистского лидера. Когда райцентр был блокирован войсками, к небольшому одноэтажному дому подошли спецназ ФСБ и МВД. Масхадов с охраной прятались в подвале. Переговоры продолжались около часа. Свидетели рассказывали, что охрана Масхадова, понимая ситуацию, уговаривала его выйти. В итоге из погреба вышли только трое охранников Аслана Масхадова.

Как и сегодня в то время после гибели Масхадова хватало голосов, на каждом углу объясняющих, что получилось лишь хуже. Масхадов якобы был "хорошим" для России, а ему на смену теперь придут отчаянные террористы. Называли того же Шамиля Басаева. Они действительно пришли. И также бесславно ушли. Но для всех без исключения это дорого обошлось. Потому как террористы хорошими не бывают. А то, что они творят, касается каждого человека, даже если он не слышал ни имени, ни фамилии террориста.

За последние десятилетия чётко обозначилась простая схема: терроризм - это преступление против безопасности всех и каждого. И это легко доказывается, так как у терроризма всегда и везде только две составляющих. Первая - терроризм всегда направлен исключительно против мирного населения. И вторая - цель террористов запугать людей и создать в обществе атмосферу паники. Любой здравомыслящий человек понимает: террористический акт - это не просто убийство или нападение. История террора это лишь подтверждает.

Терроризм - совсем не новое понятие. Просто раньше у таких преступлений было другое название. Достаточно вспомнить громкий террористический акт- убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. С него началась Первая Мировая война с миллионными жертвами.

В террор приходят люди с самыми разными проблемами, а управляют ими такие же, но более богатые и циничные. И религиозные взгляды в этом деле никогда не были главными мотивами.

Многие умные люди по всему миру уже давно пытаются найти причины терроризма. В итоге они пришли к выводу, что ненависть, бедность, безысходность - это не причина, а всего лишь питательная среда терроризма. Терроризм с годами мутирует, как самый настоящий опасный вирус. Современные террористы, в отличии от своих предшественников, более жестоки, лучше организованы и они банально - богаче.

Деньги, на которые организуются теракты, дают торговля наркотиками, оружием, спонсоры. Причем деньги на это зло идут как из бизнеса близких к террористам людей, так свою лепту вкладывают простые граждане. Та же скромная торговка заштатного магазинчика в российской глубинке, которая под уговоры знакомых бездумно переводит деньги на "священную борьбу братьев", уверена, что к ней не придут взрывать ее место работы.

Сейчас появились новые виды терроризма. Это теракты в киберпространстве, терроризм с применением химического и биологического оружия. Появилось даже такое понятие, как "теракт во имя экологии".

Считается, что самое страшное последствие терроризма - человеческие жертвы, искалеченные судьбы. Но это лишь видимая часть айсберга. Терроризм бьет по экономической системе. И это очень серьёзно. Для борьбы с терроризмом правительству приходится в это направление регулярно вкладывать все новые и новые средства. В "неспокойных" местах гибнет торговля, туризм, местное производство, туда никакие инвесторы не вложат ни копейки.

С этой точки зрения терроризм затрагивает каждого человека, даже если он уверен, что его это зло уж точно не касается. Ещё как касается. Стране приходится забирать огромные деньги из налогов, чтобы потратить их на борьбу с террористами. Эти деньги ведь могли вложить в экономику, медицину, образование.

Обратили внимание? Мы даже отдыхать стали с оглядкой. Элементарный пример - всегда безопасные места отдыха становятся неспокойными из-за наплыва беженцев из Азии, под видов которых в Европу приезжают террористы. Так что сегодня терроризм - абсолютное зло для всех.

Никакие политические и социальные проблемы не могут оправдать убийства людей. В терактах виноваты террористы, а рассуждения о том, что якобы кто-то "довел простых граждан" до этого", игра на стороне террористов.

Сегодня во всех развитых странах придерживаются железного правила- договариваться с террористами нельзя. Наша страна это правило испытала на себе. На памяти нынешнего поколения россиян - решение прекратить операцию и отпустить террористов в Буденновске. Это действительно спасло жизни заложников. Но давайте честно- выезд автобусов из Буденновска с бандитами стал победой для террористов. И это толкнуло их на новые теракты. Именно с Будённовска надо начинать отсчёт трагедий "Норд-Оста" и Беслана.

Единственный способ победить терроризм - это консолидация всех стран против него. Есть тому и достойный пример. Воздушное пиратство фактически прекратилось, когда все страны договорились и просто перестали принимать угонщиков самолетов. А там, где их самолету разрешали сесть, "принимали" угонщиков как бандитов и отправляли в тюрьму.

И специальных знаний не требуется, чтобы увидеть, что запрещённые в нашей стране Аль-Каида и ИГИЛ выросли и развились в страшную силу там, где в политических целях происходило оправдание террора.

Бороться с терроризмом должны профессионалы. Но лучше и банально дешевле - профилактика. Это внимание и забота о родных и друзьях с одной стороны и с другой - нетерпимость к любому, даже самому крохотному сочувствию терроризму и его оправдания. Не надо жалеть человека, который получил штраф и судимость за то, что "всего-то пару тысяч перевёл" на помощь "борцам за свободу" в далёкой стране.

Сегодня один из главных приоритетов российской государственной политики- это борьба с терроризмом. За последние годы страна смогла в этом смысле сделать совсем немало. Первый закон "О борьбе с терроризмом" 1998 года учёл горький опыт Буденновска и впервые серьезно ограничил переговоры с террористами. Пришедший ему на смену закон 2006 года "О противодействии терроризму" был уже более комплексным, и включил в себя многие аспекты превентивной работы. Стали по возможности закрывать каналы в Сети, которые освоили террористы.

Итог- цифры, которые привёл недавно президент. Владимир Путин сказал, что в прошлом году число террористических преступлений стало меньше.

"Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019, при этом предотвращено 57 таких преступлений, в 18-м году - 36", - указал президент РФ, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Путин добавил, что среди предотвращенных преступлений было 34 теракта.

Работа над антитеррористическими законами, к сожалению, совсем не кабинетная работа. Законы о борьбе с терроризмом пишутся кровью. С каждым российским и зарубежным терактом, удачным или просто планировавшимся, практический опыт спецслужб обогащается.

Но надо признать, есть ситуации, когда террористы оказываются на шаг впереди государства. Многие их идеи просто не вмещаются в сознание нормального человека- захватить школу с детьми, концертный зал со зрителями. Понятно, что цель спецслужб в ситуации террористической атаки - спасение людей любой ценой. Ради этого сотрудники спецслужб часто жертвуют своей жизнью. Но случается и такое, что вовремя операции против террористов невозможно реально просчитать, чтобы все условия, чтобы заложники остались живы и здоровы. В этом случае принимать решения, зная их цену - невероятная моральная и психологическая нагрузка.

И это знают только сами бойцы спецслужб и их начальство, ну, и ещё догадываются их близкие. Если простые люди не всегда осведомлены об антитеррористических действиях властей, то это совсем не значит, что ничего не делается. Надо понимать, что полного раскрытия всей информации в этой области попросту быть не может. И это общее правило всех борцов с терроризмом в мире.

Нельзя "засвечивать" агентуру, нельзя "подсказывать" террористам возможные действия против них. Ни в коем случае нельзя пугать и вызывать панику у населения. Этого террористы и их спонсоры, собственно, и ждут.

И здесь практически главную ответственность за распространение информации о терактах несут средства массовой информации. Часто медиа, сами того не понимая, становятся сообщниками террористов . И уже не важно для чего это делается- просто ради погони за сенсацией, сбора лайков или из каких-то высших соображений.

Сегодня, в условиях, когда каждый человек с мобильным телефоном - сам по себе СМИ, вопрос ответственности за распространение информации стоит особенно остро. Деньги ведь террористам платят не просто так - от них в первую очередь требуют отчёта "о проделанной работе". Прежде, чем выкладывать снятые кадры в сеть, неплохо было бы подумать- стоят ли террористы того, что бы пиарить их действия и "писать отчёты" за них. А вдруг им завтра ещё дадут денег на следующую акцию уже против ваших родных?