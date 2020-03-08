Путин назначил членами Общественной палаты атамана и священника

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил двух новых членов Общественной палаты РФ. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, в состав ОПРФ вошли атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский. Документ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, Общественная палата РФ состоит из 168 членов, представляющих 3 равнозначные группы. Это 40 граждан, которых указом утверждает президент РФ, 85 представителей региональных общественных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений.