Путин назначил Силуанова членом набсовета "Ростеха"

Министр финансов Антон Силуанов назначен членом наблюдательного совета госкорпорации "Ростех". Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Тем же указом прекращены полномочия в набсовете "Ростеха" бывшей главы Минздрава Вероники Скворцовой, которая сейчас возглавляет Федеральное медико-биологическое агентство. Документ вступил в силу со дня подписания.

Ростех создан в 2007 году для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав "Ростеха" входят более 700 организаций.