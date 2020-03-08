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08.03.2020 15:14
Рубрика: Власть

Путин определил полномочия Медведева

Текст: Кира Латухина
Заместитель председателя Совета Безопасности будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса, а также контролировать исполнение решений президента в интересах обеспечения нацбезопасности. Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность занимает Дмитрий Медведев. Напомним, что председатель Совбеза - президент.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Указом "О некоторых вопросах Совета Безопасности РФ" утверждено Положение о Совете Безопасности Российской Федерации. Подробно прописаны функции и задачи этой структуры, ее состав, порядок проведения заседаний и совещаний и так далее.

В частности, утверждены функции заместителя председателя СБ РФ, а также указано, что он назначается и освобождается от должности президентом, и подчиняется ему непосредственно. Зампред Совбеза занимается координацией деятельности при решении возложенных на СБ РФ задач, организует взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, органами власти иностранных государств и международными организациями, а также представляет Совбез во взаимоотношениях с ними. Также он выступает с разъяснениями принятых СБ РФ решений.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Зампред Совбеза информирует президента по вопросам обеспечения нацбезопасности, согласовывает представляемые президенту ежегодный доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению, проекты положений о Совбезе и об аппарате Совбеза. В соответствии с поручениями и указаниями главы государства зампред СБ РФ будет участвовать в подготовке государственных целевых программ в области обеспечения нацбезопасности.

Медведев также будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса страны, принимать участие в формировании государственной кадровой политики, политики в области госслужбы в интересах обеспечения нацбезопасности, и еще займется по решению президента контролем исполнения его указаний и поручений в интересах обеспечения нацбезопасности.

Также вносятся изменения в Положение об администрации президента. В частности, в список тех, кто непосредственно подчиняется президенту в кремлевской администрации, добавлена должность заместителя председателя СБ РФ. Добавлено, что глава государства назначает и освобождает от должности руководителя секретариата заместителя председателя Совбеза и помощников зампреда СБ РФ. При этом в вышеупомянутом указе предусмотрено, что зампред Совбеза представляет главе государства кандидатуры своих помощников и главы секретариата.

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