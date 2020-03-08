Путин определил полномочия Медведева

Указом "О некоторых вопросах Совета Безопасности РФ" утверждено Положение о Совете Безопасности Российской Федерации. Подробно прописаны функции и задачи этой структуры, ее состав, порядок проведения заседаний и совещаний и так далее.

В частности, утверждены функции заместителя председателя СБ РФ, а также указано, что он назначается и освобождается от должности президентом, и подчиняется ему непосредственно. Зампред Совбеза занимается координацией деятельности при решении возложенных на СБ РФ задач, организует взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, органами власти иностранных государств и международными организациями, а также представляет Совбез во взаимоотношениях с ними. Также он выступает с разъяснениями принятых СБ РФ решений.

Зампред Совбеза информирует президента по вопросам обеспечения нацбезопасности, согласовывает представляемые президенту ежегодный доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению, проекты положений о Совбезе и об аппарате Совбеза. В соответствии с поручениями и указаниями главы государства зампред СБ РФ будет участвовать в подготовке государственных целевых программ в области обеспечения нацбезопасности.

Медведев также будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса страны, принимать участие в формировании государственной кадровой политики, политики в области госслужбы в интересах обеспечения нацбезопасности, и еще займется по решению президента контролем исполнения его указаний и поручений в интересах обеспечения нацбезопасности.

Также вносятся изменения в Положение об администрации президента. В частности, в список тех, кто непосредственно подчиняется президенту в кремлевской администрации, добавлена должность заместителя председателя СБ РФ. Добавлено, что глава государства назначает и освобождает от должности руководителя секретариата заместителя председателя Совбеза и помощников зампреда СБ РФ. При этом в вышеупомянутом указе предусмотрено, что зампред Совбеза представляет главе государства кандидатуры своих помощников и главы секретариата.