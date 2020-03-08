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Рубрика: Власть

Путин поздравил женщин с 8 Марта

Текст: Кира Латухина
Президент в видеообращении к российским женщинам отметил их непостижимое умение все успевать - и дома, и на работе и в учебе. Видеообращение транслировал телеканал "Россия 24".

"Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами, - сказал глава государства. - Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Женщинам "непостижимым образом" удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе, отметил Владимир Путин. "И при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными, - продолжил он. - Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких". "И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям", - считает президент.

Фото: Министерство обороны РФ
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Глава государства отдельно обратился к матерям, которые "дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь". "Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд", - сказал он.

Путин пожелал женщинам счастья. "Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта", - заверил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Празднование 8 Марта РГ-Видео

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