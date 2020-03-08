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08.03.2020 15:50
Рубрика: Власть

Путин считает неприемлемым использовать Госсовет для продления полномочий

Текст: Кира Латухина
Президент не собирается создавать губительную для страны систему двоевластия, чтобы продлить свои полномочия.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Об этом он заявил в интервью для документального проекта "Пролетев над бездной" (отрывок был показан на телеканале "Россия 1" в программе "Вести недели").

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, - отметил глава государства. - Например, придать Госсовету дополнительные функции".

"Считаю абсолютно неприемлемым", - подчеркнул Владимир Путин. "Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно", - пояснил он.

"Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна", - заключил глава государства.

Напомним, что на эту тему президент также высказался во время беседы с общественностью в Иваново.

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