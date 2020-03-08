Путин считает неприемлемым использовать Госсовет для продления полномочий

Президент не собирается создавать губительную для страны систему двоевластия, чтобы продлить свои полномочия.

Об этом он заявил в интервью для документального проекта "Пролетев над бездной" (отрывок был показан на телеканале "Россия 1" в программе "Вести недели").

"Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, - отметил глава государства. - Например, придать Госсовету дополнительные функции".

"Считаю абсолютно неприемлемым", - подчеркнул Владимир Путин. "Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно", - пояснил он.

"Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна", - заключил глава государства.

Напомним, что на эту тему президент также высказался во время беседы с общественностью в Иваново.