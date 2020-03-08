В Липецкой области введены дополнительные меры против коронавируса

В Липецкой области вводятся дополнительные меры против распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили в администрации области, места массового скопления людей, а также общественный транспорт будет подвергаться строгой дезинфекции.

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев на прошедшем заседании оперативного штаба отметил, что в настоящее время проводятся проверки по соблюдению режима дезинфекции в местах большого скопления людей: это торговые центры, учреждения культуры, а также общественный транспорт. В случае невыполнения рекомендаций к организациям будут применяться штрафные санкции, вплоть до закрытия.

Помимо этого, руководителям бюджетных организаций рекомендовано ежедневно измерять температуру работников, а сотрудников с подозрением на ОРВИ временно освобождать от работы.

Напомним, что три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердились в регионе накануне. В настоящее время все заболевшие госпитализированы, а контактировавшие с ними пять человек изолированы и тоже находятся под наблюдением медиков.