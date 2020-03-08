Горячую линию для пассажиров такси и каршеринга открыли в Москве

Сообщить о санитарном состоянии машин такси и каршеринга теперь можно на горячую линию, открытую департаментом транспорта и дорожной инфраструктуры Москвы.

Это произошло, как объяснили в дептрансе, по предписанию Роспотребнадзора. В ведомство стали чаще поступать жалобы пассажиров такси и каршеринга на ненадлежащее санитарное состояние автомобилей.

Все сообщения, пришедшие на горячую линию, специалисты дептранса будут передавать агрегаторам, которых попросят отключить машину от системы и провести ее санитарную обработку.

Телефон горячей линии - 8 (495) 539-54-54. Для мобильных телефонов действует короткий номер 3210.