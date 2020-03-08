Собянин поздравил женщин с 8 Марта

С Международным женским днем поздравил женщин мэр Москвы Сергей Собянин.

"Милые женщины, сердечно поздравляю вас с 8 марта. Вы вдохновляете нас на покорение новых вершин и благородные поступки. Спасибо за душевную щедрость и красоту, тепло и уют в нашем любимом доме - Москве", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Он пожелал прекрасной половине много радости, счастья и приятных сюрпризов.