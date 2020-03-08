В Белгороде прокомментировали первый случай COVID-19 у местной жительницы

Первый случай заражения короновирусной инфекцией в Белгородской области официально подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевшая - молодая девушка, вернувшаяся из Италии, где провела некоторое время с родителями и молодым человеком.

После турпоездки семья прилетела в аэропорт Внуково, потом - приехала в Белгород. Здесь девушка пробыла недолго, и, когда вернулась в Москву, где живет, пожаловалась на недомогание.

Как отметил на своей странице ВКонтакте губернатор Белгородской области Евгений Савченко, болезнь у госпитализированной пациентки проходит в легкой форме.

Её сразу же госпитализировали. Родители тоже пока изолированы и находятся под наблюдением медиков.