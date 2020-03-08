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08.03.2020 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Сотрудники МВД поздравили россиянок с 8 Марта

Накануне весеннего праздника сотрудники МВД России поздравили женщин в рамках традиционной акции "8 Марта - В каждый Дом"

"Во всех регионах страны от Владивостока до Калининграда сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, туристической, транспортной, конной полиции, участковые уполномоченные, кинологи и представители других подразделений дарили женщинам цветы с самыми добрыми пожеланиями.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин поздравил женщин с 8 Марта

Например, в Москве во время дежурства на Красной площади сотрудники туристической полиции поздравляли иностранок на разных языках, а их коллеги из Управления на транспорте по Центральному федеральному округу - пассажирок в вагонах электропоездов недавно открывшейся второй линии Московского центрального диаметра.

Участницы дорожного движения, проезжающие по Крымскому мосту, получили от сотрудников ГИБДД букеты тюльпанов. В Красноярске, где весна еще не вступила в свои права, жительниц города поздравляли полицейские на снегоходах. В Ростове-на-Дону посетительницам отделов по вопросам миграции вместе с паспортами вручили цветы.

Представительницы прекрасной половины человечества искренне благодарили российских полицейских за оказанное внимание и подаренное весеннее настроение", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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