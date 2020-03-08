Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушения карантина

Нарушение карантинного режима в случаях, когда речь идёт о профилактике коронавируса, чревато уголовным наказанием. Об этом предупредили москвичей столичные власти.

Напомним, из-за профилактических мероприятий все граждане, прибывающие из 11 стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, отправляются в двухнедельный карантин. Если у них нет никаких симптомов простудных заболеваний - повышения температуры, кашля, насморка, карантин проходит в самоизоляционном режиме. То есть, по месту жительства. Но если человек всё же заболел, но при этом не соблюдал условия самоизоляции и явился причиной заражения других людей, ему грозит лишение свободы до одного года. А если заражённые им люди умерли - срок уголовной ответственности увеличивается до пяти лет. Это, объясняют в столичном департаменте здравоохранения, оговорено в статье 236 Уголовного кодекса РФ.

В депздраве напомнили, что соблюдение правил самоизоляции отслеживается в том числе и по городским камерам видеонаблюдения.