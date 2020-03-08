В Южно-Сахалинске в третий раз открылся фестиваль многосерийных художественных фильмов "Утро Родины".

На самой большой площадке, самого большого острова России, в Южно-Сахалинском дворце спорта "Кристалл" прошла торжественная и красивая церемония открытия национального фестиваля художественных телевизионных фильмов "Утро Родины".

Организаторы форума придумали интересный и необычный ход для этого вечера: был снят специальный фильм, половина действия которого проходила на большом экране, а другая половина на сцене.

Ведущий вечера, актер Максим Лагашкин вел диалоги со своей партнершей Нонной Гришаевой, которая была на …экране. Это было необычно и интересно.

Фестиваль традиционно проходит в марте, его организаторы стараются далеко не уходить от начала года, потому что островитянам показывают лучшие Российские сериалы года минувшего.

Создатели покажут сахалинцам и профессиональному жюри под председательством сценариста и режиссера Сергея Урсуляка картины "Дылды", "Жуки", "Мертвое озеро", "Победители", "Мылодрама", "Толя-робот", "Учителя", "Шторм". "Эпидемия" и сериал "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова".

Призы "Утра "Родины" уникальные - это статуэтки в виде яркого дальневосточного лотоса ручной работы, изготовленные из фарфора ручной работы.

- На сцене сегодня было около ста сахалинских артистов, которые работали с ведущими актерами страны. Режиссерам вечера удалось сделать, замечательный творческий ансамбль,- сказал президент фестиваля , заслуженный артист России Сергей Жигунов.

"Утро Родины" - это представления картин зрителям его создателями, это диалог, общение и ответы на все людские вопросы. Сегодня совершенно очевидно, что зрителей стало ходить больше смотреть в кинотеатрах телевизионное кино.

Если первый форум проходил при неполных залах, сейчас свободных мест практически нет.

Переаншлаговый зал дворца спорта "Кристалл" овациями встретил решение организаторов фестиваля о вручении первого изящного лотоса мэтру отечественного кино, режиссеру Александру Прошкину. Зал встал, когда мастер вышел на сцену.

- Спасибо, спасибо, я очень взволнован. Сбылась мечта моего детства, я прилетел на Сахалин,- приложив руку к сердцу, говорил островитянам Александр Анатольевич.

Впереди целая неделя праздника кино, который проходит "у самого восхода". Премьеры, встречи со зрителями и даже предпремьерные показы картин.

Негласным гимном форума стала песня "Ну что тебе сказать про Сахалин?!..." Ее и сегодня блистательно исполнили со сцены.

Церемонию открытия форума завершила народная артистка России Лариса Долина. Бессменный хит любви "Ищу тебя" подпевал весь зал.