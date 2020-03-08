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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Сахалине прошли первые конкурсные показы фестиваля "Утро Родины"

Текст: Евгения Шерешевская

В Южно-Сахалинске 8 марта прошли первые конкурсные показы фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро родины".

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Островные зрители посмотрели два отечественных сериала. Многосерийный фильм "Шторм" представил исполнитель одной из главных ролей Максим Лагашкин. Перед показом второй картины - "Жуки" - с участниками просмотра также пообщалась актриса Екатерина Стулова.

"За неделю работы фестиваля зрителям представят одиннадцать конкурсных картин. Члены жюри выберут лучших в десяти номинациях. "Приз зрительских симпатий" будет вручен лучшему сериалу по итогам голосования зрителей на сайте "Комсомольской правды", - сообщила PR-директор фестиваля Снежана Иванова.

Она также напомнила, что "Утро Родины" включен в число мероприятий национального проекта "Культура". Его организаторы - правительство Сахалинской области, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерство культуры России.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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