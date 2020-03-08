На Сахалине прошли первые конкурсные показы фестиваля "Утро Родины"

В Южно-Сахалинске 8 марта прошли первые конкурсные показы фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро родины".

Островные зрители посмотрели два отечественных сериала. Многосерийный фильм "Шторм" представил исполнитель одной из главных ролей Максим Лагашкин. Перед показом второй картины - "Жуки" - с участниками просмотра также пообщалась актриса Екатерина Стулова.

"За неделю работы фестиваля зрителям представят одиннадцать конкурсных картин. Члены жюри выберут лучших в десяти номинациях. "Приз зрительских симпатий" будет вручен лучшему сериалу по итогам голосования зрителей на сайте "Комсомольской правды", - сообщила PR-директор фестиваля Снежана Иванова.

Она также напомнила, что "Утро Родины" включен в число мероприятий национального проекта "Культура". Его организаторы - правительство Сахалинской области, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерство культуры России.