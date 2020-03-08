В Приморье открылся пункт оцифровки документов времен войны

Пункт оцифровки документов времен Великой Отечественной войны начал работу в Доме офицеров Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа в Уссурийске, сообщили в пресс-службе ВВО.

Одними из первых сведения о своих родственниках-фронтовиках на сайт проекта "Дорога памяти" загрузили юнармейцы города Уссурийска.

Сохранить таким образом память о своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, может любой желающий. Для этого надо либо принести фото и другие материалы в пункты сбора, либо самостоятельно внести данные на сайте проекта.

Собранные материалы разместят в мультигалерее, которую строят в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот".