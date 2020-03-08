В сахалинском аэропорту ввели дополнительный термометрический контроль

Термометрический контроль введен для всех пассажиров, прибывающих в Южно-Сахалинск из других регионов страны, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Раньше проверку тепловизором проходили только прибывающие из эпидемиологически небезопасных стран Юго-Восточной Азии.

В случае, если прибор подал сигнал о повышенной температуре, пассажира направляют на дополнительный осмотр. Проверку тепловизором прошли более 500 человек, прибывших из Москвы и Хабаровска, но опасных симптомов ни у кого из них не выявлено.

В случае обнаружения признаков заболевания, пассажиров, прилетевших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, направят в инфекционное отделение больницы. Прибывшим с симптомами болезни из других регионов России организуют лечение на дому.