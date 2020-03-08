В Забайкалье цифровизируют лесное хозяйство

Забайкальский край вошел в число регионов, где будет внедрен пилотный проект "Цифровизация лесного хозяйства", реализуемый Фондом развития Дальнего Востока.

По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края по инвестиционному развитию Михаила Чуркина, планируется создать современную информационную систему на основе космических снимков лесного фонда.

Сервис будет включать несколько блоков, в том числе интерактивную карту доступных лесных ресурсов и электронную площадку для проведения аукционов по распределению лесных участков. Продажу древесины организуют через электронную биржу. Весь товар будет промаркирован, что позволит вывести из оборота лес, добытый нелегальным способом.

"Инвестор будет видеть, на какие участки он приходит, были ли там пожары или вырубки, каков породный состав деревьев", - добавил Михаил Чуркин.

Новая система управления лесным хозяйством должна заработать к концу лета.