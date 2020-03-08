Находившиеся на карантине три пассажира Diamond Princess выписаны в Казани

Из республиканской инфекционной больницы в Казани выписаны все три пациента, находившиеся под наблюдением медиков после возвращения из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Медучреждение посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил безупречную работу коллектива больницы по оказанию помощи пациентам.

"23 февраля в мужской праздник вы начали работать, а сегодня, в день 8 Марта, завершили свою работу, выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний", - сказал Мурашко.

Сотрудникам, задействованным в карантинных мероприятиях, министр вручил ведомственные награды.