"Рубин" потерпел первое поражение при Слуцком

Казанский "Рубин" проиграл на своем поле "Крыльям Советов" (0:1) в матче 21-го тура Премьер-лиги. Единственный мяч забил Денис Попович.

Эта встреча получилась сверхбогатой на события. Все началось на 27-й минуте, когда арбитр Владимир Москалев после просмотра видеоповтора отменил назначенный в ворота хозяев. Через несколько мгновений рефери, опять же воспользовавшись системой VAR, лишил "Рубин" гола.

Уже в конце первой половины "Крылья" вышли вперед благодаря точному удару Поповича. Ситуация для казанцев осложнилась еще и удалением Хвичи Кварацхелии: грузинский полузащитник совершил грубый подкат и увидел перед собой вторую желтую карточку.

Составы команд уравнялись уже в концовке после удаления Антона Зиньковского. Впрочем, за оставшиеся десять минут "Рубин" так и не смог огорчить соперника. Как итог - 0:1 и первое поражение казанского клуба в официальных матчах при Леониде Слуцком.

Благодаря победе "Крылья Советов" покинули зону вылета, поднявшись на 12-е место (22 очка). А вот "Рубин" опустился на 14-ю строчку (20 очков).