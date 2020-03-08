В Кемеровской области сотрудники ДПС спасли людей при пожаре

В поселке Новый городок Кемеровской области сотрудники госавтоинспеции эвакуировали двадцать жильцов дома, где произошел пожар. Как сообщает канал "МВД Медиа", признаки возгорания полицейские заметили во время патрулирования.

Дым шел из окна квартиры на втором этаже одного из домов на улице Тухачевского. Сотрудники ДПС сообщили о происшествии в дежурную часть и сразу бросились на помощь людям. Первой эвакуировали женщину с двумя детьми, которые не могли самостоятельно выбраться из квартиры из-за сильного задымления в подъезде.

Посадив семью в патрульный автомобиль, напарники Дамир Хайруллов и Александр Сидоров вернулись в горящее здание и продолжили эвакуацию жильцов, в том числе других детей. На экстренный вызов полицейских прибыл экипаж скорой помощи.

По словам жильцов трехэтажки, они готовились прыгать с балкона вместе с детьми, так как даже в комнатах соседних с погорельцем квартир дым полностью закрыл видимость. Однако вовремя подоспевшие полицейские помогли им спуститься по лестнице.