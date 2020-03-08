Массовой дракой завершился вечером 7 марта турнир ММА в Черкесске. В потасовке приняли участие разгоряченные болельщики из Кабардино-Балкарии и судьи. Службе безопасности состязаний и полиции удалось погасить конфликт.

По сообщениям очевидцев, зрителей не устроил результат поединка между Алимом Гуговым из Кабардино-Балкарии и Дажддалом Алибековым из Чечни. Чеченский спортсмен победил удушающим приемом на пятой минуте первого раунда.

Разгоряченные болельщики из КБР, не обращая внимания на предупреждения, ворвались на ринг и начали выяснять отношения с рефери Ашотом Ашугяном. Однако судья - ветеран ММА дал отпор, но на него напали сзади и сбили с ног. На помощь рефери пришли работники судейской бригады.

Нападавшие также попытались напасть на видеооператора, который на ринге проводил съемку. Тем не менее, специализированному изданию Vestnik MMA удалось зафиксировать на видео камеру все перипетии инцидента.

Как сообщает ТАСС, в ходе драки никто из участников, по данным МВД по Карачаево-Черкесии, не пострадал. После урегулирования конфликта состоялись все запланированные бои.