Кадыров прокомментировал слухи о проверке госдепом США его счетов

Глава Чечни прокомментировал новости о нездоровом интересе Вашингтона к его персоне. Напомним, СМИ начали распространять информацию о проверке банковских счетов Рамзана Кадырова. А началось все с запроса конгресса США. Американских парламентариев беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ. Это и стало поводом для обращения в госдеп с просьбой разобраться.

Кадыров пояснил, что счетов в иностранных банках у него нет, а находящийся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) фонд имени шейха Халифа финансирует проекты в республике. Также политик опроверг слухи о бизнесе в России и за рубежом.

"Американцы днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в нашей республике, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки", - цитирует РИА Новости Кадырова.