Новости

В Забайкалье цифровизируют лесное хозяйство 07:45
Кадыров прокомментировал слухи о проверке госдепом США его счетов 07:33
Трамп не откажется от публичных выступлений из-за коронавируса 06:50
Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля извлекли 50 человек 06:12
Малайзия запретила заход в местные порты всех круизных лайнеров 05:45
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК 05:10
В Приморье открылся пункт оцифровки документов времен войны 04:55
Британские истребители сопроводили российские Ту-142 над Балтикой 04:28
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Вашингтоне 03:50
В сахалинском аэропорту ввели дополнительный термометрический контроль 03:25
Смолов получил желтую карточку после ухода с поля 03:15
Неизвестный застрелил 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге 02:45
Канада выделит Украине полтора миллиона долларов на поддержку полиции 02:11
Террористы обстреляли сирийские войска на юге Идлиба и в Алеппо 01:50
В Италии "врачей-пенсионеров" вернут на работу из-за коронавируса 01:15
Ковальчук отметился жестким силовым приемом в матче против "Питтсбурга" 00:09
Умер паралимпийский чемпион Евгений Кегелев 07.03.2020
Штат Нью-Йорк ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса 07.03.2020
В Китае обрушившийся отель служил карантином для больных коронавирусом 07.03.2020
Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 200 человек 07.03.2020
Турнир ММА в Черкесске едва не завершился массовой дракой 07.03.2020
Видео: медики в Домодедово спародировали "Охотников за привидениями" 07.03.2020
"Аэрофлот" оставит в Тегеран лишь один рейс в неделю 07.03.2020
Чемпионат мира по хоккею среди женщин отменен из-за коронавируса 07.03.2020
Новый Audi A3 появится в России до конца года 07.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как выбрать цветы к празднику
Как выбрать цветы к празднику
08.03.2020 07:33
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Кадыров прокомментировал слухи о проверке госдепом США его счетов

Глава Чечни прокомментировал новости о нездоровом интересе Вашингтона к его персоне. Напомним, СМИ начали распространять информацию о проверке банковских счетов Рамзана Кадырова. А началось все с запроса конгресса США. Американских парламентариев беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ. Это и стало поводом для обращения в госдеп с просьбой разобраться.

Госдеп ограничит число сотрудников в китайских СМИ на территории США

Кадыров пояснил, что счетов в иностранных банках у него нет, а находящийся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) фонд имени шейха Халифа финансирует проекты в республике. Также политик опроверг слухи о бизнесе в России и за рубежом.

"Американцы днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в нашей республике, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки", - цитирует РИА Новости Кадырова.

В мире США Власть Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Россия и США

Главное сегодня

Празднование 8 Марта
Путин поручил проработать три порядка приема в гражданство
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
Из-за коронавируса правительство Италии "закроет" несколько крупных городов
Неизвестный застрелил 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах