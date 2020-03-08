Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что на Ставрополье не зарегистрированы случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

- Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае не зафиксировано. Все прибывающие на Ставрополье из эпидемически опасных территорий находятся под контролем. На карантине находятся даже те, кто не имеет признаков ОРВИ, однако, был в странах, где зафиксирован nCoV-2019, - заявил он.

Сейчас под наблюдением медиков в крае более 120 человек. Инфекция ни у кого не выявлена.

Свое сообщение губернатор опубликовал в ответ на слухи, появившиеся в социальных сетях о том, что в регионе не хватает мест в инфекционных больницах.

- Слухи - один другого страшнее: в больницах не хватает коек, врачи - в противогазах и костюмах химзащиты, - добавил Владимиров.

При этом он посоветовал жителям региона воздержаться от поездок за границу, а также ставить медиков в известность, если кто-то посещал страну, в которой был зафиксирован коронавирус.