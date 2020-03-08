Под Новгородом гуляющая с собакой женщина нашла склад немецких боеприпасов

Большой склад, в котором хранилось свыше 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаружила хозяйка собаки во время прогулки в Демянском районе Новгородской области. Страшную находку она сделала в трехстах метрах от границы поселка Демянск.

"В Демянском районе Новгородской области были найдены боеприпасы, огромный объем - 736 единиц, такое редко бывает", - передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.

Там пояснили, что обычно за год в регионе находят и уничтожают около полутора тысяч боеприпасов. Но в данном случае половину этого объема обнаружили за один раз. На складе хранились минометные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды. Все эти боеприпасы были уничтожены саперами на специализированной площадке.