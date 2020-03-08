В Республике Коми в ДТП погибли шесть человек

В Сосногорском районе Республики Коми в аварии погибли шесть человек. Двое несовершеннолетних детей доставлены в тяжелом состоянии в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ДТП произошло в субботу около 22:00. На 36-м километре автомобильной дороги - подъезд к селу Дутово столкнулись две иномарки. В салоне автомобиля, водитель которого выехал на полосу встречного движения, находились четыре человека, всем им около 30 лет. Они погибли.

Из второго автомобиля в живых остались две девочки, 2006 и 2012 годов рождения. Их ночью вертолетом доставили из Нижнеодесской больницы № 1 в Ухтинскую городскую больницу. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ликвидации последствий аварии принимали участие 17 спасателей и семь единиц техники.

Следственный комитет Республики Коми инициировал вопрос о передаче ему в производство материала проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью шестерых человек.