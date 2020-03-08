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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге разыскивают знакомого застреленного в Колпино подростка

В убийстве 14-летнего подростка на улице Ижорского батальона в Колпино подозревают его знакомого.

По информации источника "Интерфакса", следствие подозревает сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Источник рассказал, что судье принадлежит квартира, около которой нашли тело. Сейчас ведется розыск подозреваемого.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела 14-летнего подростка с огнестрельным ранением в голову. Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство.

Ведомство сообщает, что накануне в одном из домов по улице Ижорского батальона в Колпино было найдено тело школьника. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев. Уточняется, что на улицу Ижорского батальона прибыл руководитель управления СК Петербурга.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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