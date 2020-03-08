В Югорске при пожаре погибли три ребенка

В Югорске, на улице Строителей, около полуночи загорелось строение, предназначенное для временного проживания.

Пожарные в ходе тушения обнаружили тела двух детей - одиннадцати и восьми лет. Внешних признаков насильственной смерти не было, сообщают в СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу. Еще один ребенок, которому было четыре года, позже скончался от ожогов в больнице, куда его привезли вместе с 48-летней бабушкой.

Югорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.