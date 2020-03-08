Новости

Ватикан изменил вековым традициям из-за коронавируса 15:22
Норвежка Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Чехии 15:06
На Урале решили не пускать зрителей на международный турнир по дзюдо 14:38
Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме по комиксам Marvel 14:32
Владелец итальянского футбольного клуба заболел коронавирусом 14:28
Коронавирус заставил британцев опустошать полки магазинов 14:23
Минздрав Дагестана прокомментировал диагноз паломника из Мекки 14:17
В Иране за сутки из-за коронавируса умерли 49 человек 14:11
Случай заражения коронавирусом зафиксирован в британском Оксфорде 14:01
Какие автомобили можно "убить" буксировкой 14:00
Губернатор итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом 13:52
Иранская авиакомпания приостанавила полеты в Европу из-за коронавируса 13:47
Находившиеся на карантине три пассажира Diamond Princess выписаны в Казани 13:44
Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге 12:46
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с обращением 12:42
Пожилая пара сбежала из "красной зоны", чтобы покататься на лыжах 12:31
Президент подписал указ о праздновании 200-летия Черкесска 12:19
Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии 12:13
Сотрудники Росгвардии сняли фильм о женщинах-защитницах Отечества 11:57
Путин назначил Силуанова членом набсовета "Ростеха" 11:50
МИД РФ изменил график дипломатических контактов из-за коронавируса 11:43
Путин назначил членами Общественной палаты атамана и священника 11:37
В омском отделении ПФР рассказали о пенсии в 52 тысячи рублей 11:37
Собянин поздравил женщин с 8 Марта 11:22
Губернатор Подмосковья поздравил женщин с 8 Марта 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
08.03.2020 14:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале решили не пускать зрителей на международный турнир по дзюдо

Текст: Ольга Штейн

Турнир по дзюдо "Большой шлем-2020", который состоится в Екатеринбурге с 13 по 15 марта во Дворце игровых видов спорта, пройдет при пустых трибунах.

По рекомендации Роспотребнадзора организаторы решили не пускать зрителей, сообщают в пресс-службе соревнований. Схватки лучших дзюдоистов можно будет увидеть лишь в прямом эфире.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
Хрипун: Повышенная готовность Москвы - это меры предосторожности к распространению коронавируса

Не смогут попасть на турнир и некоторые спортсмены. Уже известно, что не приедут сборные Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Дзюдоистов, которые за две недели до соревнований находились в этих странах, до соревнований не допустят. Вообще в Екатеринбурге ждут 587 атлетов из 90 стран, 56 из них представляют Россию. Организаторы отмечают, что количество участников может увеличиться, потому что на прошлой неделе отменили Гран-при в Марокко. Все участники прямо в аэропорту пройдут медицинские обследования, на площадке обещают постоянный мониторинг ситуации.

Отметим, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области в пунктах пропуска через границу в аэропорту Кольцово проводится двойной тепловизионный контроль пассажиров, прилетевших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания.

С 28 февраля действуют ограничения в отношении приезжих из Италии, Кореи и Ирана - за ними, как и за гражданами Китая устанавливается медицинское наблюдение по месту пребывания, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Общество Здоровье Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Празднование 8 Марта
Путин определил полномочия Медведева
Роспотребнадзор расширил список неблагополучных стран из-за коронавируса
Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье