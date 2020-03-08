На Урале решили не пускать зрителей на международный турнир по дзюдо

Турнир по дзюдо "Большой шлем-2020", который состоится в Екатеринбурге с 13 по 15 марта во Дворце игровых видов спорта, пройдет при пустых трибунах.

По рекомендации Роспотребнадзора организаторы решили не пускать зрителей, сообщают в пресс-службе соревнований. Схватки лучших дзюдоистов можно будет увидеть лишь в прямом эфире.

Не смогут попасть на турнир и некоторые спортсмены. Уже известно, что не приедут сборные Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Дзюдоистов, которые за две недели до соревнований находились в этих странах, до соревнований не допустят. Вообще в Екатеринбурге ждут 587 атлетов из 90 стран, 56 из них представляют Россию. Организаторы отмечают, что количество участников может увеличиться, потому что на прошлой неделе отменили Гран-при в Марокко. Все участники прямо в аэропорту пройдут медицинские обследования, на площадке обещают постоянный мониторинг ситуации.

Отметим, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области в пунктах пропуска через границу в аэропорту Кольцово проводится двойной тепловизионный контроль пассажиров, прилетевших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания.

С 28 февраля действуют ограничения в отношении приезжих из Италии, Кореи и Ирана - за ними, как и за гражданами Китая устанавливается медицинское наблюдение по месту пребывания, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.