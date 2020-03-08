Роспотребнадзор расширил список неблагополучных стран из-за коронавируса

Всего в мире по состоянию на утро 8 марта известно о 106 013 подтвержденных случаях (прирост за сутки 3933 случаев или 3,9 процента). В 96 странах мира вне Китая зарегистрировано 25154 случаев (за последние сутки прирост 3887 или 18,3 процента).

Что касается ситуации в КНР, она постепенно нормализуется. Согласно данным ежедневного отчета Государственной Комиссии здравоохранения Китая, за последние сутки выявлено только 46 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии заболело 80859 человек. Погибших 3100. Выздоровело более 57 тысяч заболевших, 23 тысячи остаются под наблюдением медиков. В тяжелом состоянии 5264 пациента.

7 марта семеро ведущих китайских специалистов эпидемиологов и инфекционистов провели онлайн конференцию, чтобы рассказать специалистам и вообще всем желающим (конференция шла в открытом доступе), как Китай борется с эпидемией. Из обнадеживающих данных - доля случаев с тяжелым течением заболевания начиная с конца января стала заметно уменьшаться, то есть вирус постепенно становится менее агрессивным. Случаи повторного заражения, о которых сообщалось ранее, по мнению экспертов, не доказаны.

Между тем

Число официально зарегистрированных в РФ случаев коронавирусной инфекции по данным на утро 8 марта остается неизменным с субботы. "В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии", - говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора.