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08.03.2020 10:35
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор расширил список неблагополучных стран из-за коронавируса

Текст: Ирина Невинная
За последние сутки список стран, в которых зарегистрированы случаи заражения новым коронавирусом, пополнился еще пятью государствами: впервые случаи зарегистрированы в Болгарии (2 человека), Молдавии (1 завозной случай из Италии), Парагвае (1 завозной случай из Европы), на Мальте (3 члена одной семьи, завозные случаи из Италии), на Мальдивах (2 человека). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в мире по состоянию на утро 8 марта известно о 106 013 подтвержденных случаях (прирост за сутки 3933 случаев или 3,9 процента). В 96 странах мира вне Китая зарегистрировано 25154 случаев (за последние сутки прирост 3887 или 18,3 процента).

Что касается ситуации в КНР, она постепенно нормализуется. Согласно данным ежедневного отчета Государственной Комиссии здравоохранения Китая, за последние сутки выявлено только 46 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии заболело 80859 человек. Погибших 3100. Выздоровело более 57 тысяч заболевших, 23 тысячи остаются под наблюдением медиков. В тяжелом состоянии 5264 пациента.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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7 марта семеро ведущих китайских специалистов эпидемиологов и инфекционистов провели онлайн конференцию, чтобы рассказать специалистам и вообще всем желающим (конференция шла в открытом доступе), как Китай борется с эпидемией. Из обнадеживающих данных - доля случаев с тяжелым течением заболевания начиная с конца января стала заметно уменьшаться, то есть вирус постепенно становится менее агрессивным. Случаи повторного заражения, о которых сообщалось ранее, по мнению экспертов, не доказаны.

Между тем

Число официально зарегистрированных в РФ случаев коронавирусной инфекции по данным на утро 8 марта остается неизменным с субботы. "В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии", - говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора.

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