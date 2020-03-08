Российский биатлонист Логинов рискует пропустить остаток сезона

Для лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова сезон в Кубке мира, возможно, уже закончен. Спортсмен точно пропустит заключительный этап в Норвегии, а его участие в восьмом этапе в Финляндии под вопросом, сообщил главный тренер российской команды Анатолий Хованцев.

Ранее Логинов не вышел на масс-старт на завершившемся этапе Кубка мира в Чехии из-за недомогания. До этого он пропустил эстафетную гонку, а в спринте показал только 65-й результат.

"Пока не можем сказать, сможет ли он выступить в Контиолахти, это под большим вопросом. В Осло он не поедет", - сказал Хованцев, чьи слова приводит ТАСС.

На данный момент Логинов занимает восьмое место в общем зачете Кубка мира, что является наивысшем результатом среди россиян. Этапы в Финляндии и Норвегии состоятся в середине и второй половине марта соответственно.