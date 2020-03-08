Российский боец ММА Сафаров проиграл на турнире UFC 248

Российский боец ММА Сапарбек Сафаров потерпел поражение в поединке на турнире UFC 248, который проходит в Лас-Вегасе.

Гостем турнира UFC 248 стал чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Главным событием вечера стал поединок между чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро.

В одном из поединков вечера россиянин Сапарбек Сафаров встречался с бразильцем Родолфу Виейрой. Российский боец в самом начале поединка сумел потрясти оппонента точным ударом ноги в голову. Однако этот успех так и остался единственным.

Вскоре бразильцу удалось перевести поединок в партер, где он использовал преимущество в навыках борьбы и применил удушающий прием в концовке первого раунда.

На счету 33-летнего россиянина стало девять побед и три поражения. В активе бразильского бойца теперь семь побед и ни одного поражения.

Также в рамках этого турнира прошел бой за титул чемпионки мира среди женщин. Китаянка Вэйли Чжан по итогам пяти раундов победила свою соперницу раздельным решением судей - 47:48, 48:47, 48:47.