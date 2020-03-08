Смолов получил желтую карточку после ухода с поля

Нападающий Сельты" Федор Смолов отыграл 70 минут в матче 27-го чемпионата Испании на выезде против "Хетафе" (0:0).

Что интересно - уже после ухода с поля Смолов получил желтую карточку за споры с арбитром Хосе Санчесом Мартинесом. Рефери не понравилось, что россиянин что-то крикнул в его сторону.

Тем временем беспроигрышная серия "Сельты" в Примере достигла пяти встреч. В предыдущих матчах кулуб из Виго одержал две победы и трижды сыграл вничью.

В турнирной таблице команда Смолова занимает 17-е место, имея в своем активе 26 очков. В следующем туре "Сельта" 14 марта примет "Вильярреал".