Сотрудники петербургского Государственного музея-заповедника "Царское Село" выступили в неожиданном амплуа - они станцевали под песню Skibidi группы Little Big и выложили видеоролик с танцем в соцсети.

В зажигательном ролике танцуют все: кабинетные работники возле офисных столов, смотрители в коридорах музея, охранники и садовники, гардеробщицы и даже группа иностранных туристов.

Видео записано в поддержу петербургской группы Little Big, которой предстоит выступать на Евровидении в этом году. "Little Big весело и дерзко представит Россию. Ни секунды в этом не сомневаемся", - отметили музейщики и пожелали музыкантам победы.

Группа Little Big станет самым неожиданным российским участником "Евровидения" за все время. Сами музыканты называют свой стиль "новой формацией музыки" - по их словам, они совместили рок и рейв.

Далеко не все одобрили выбор Little Big в качестве представителя России на международном конкурсе, поэтому сотрудники "Царского Села" решили, что музыкантам сейчас не помешает поддержка.